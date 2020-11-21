Дилиан Уайт: Уайлдер - это реальный кусок дерьма

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) рассказал, что хочет драться против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО), но совсем не уважает своего потенциального соперника. Его слова цитирует IFL TV:

"Деонтей Уайлдер - п**да, настоящий кусок дерьма. Я бы подрался с ним, потому что он мне не нравится. Это реально кусок дерьма. У него за все время было только два боя на pay-per-view, и то благодаря Тайсону Фьюри, а не ему.

Мы предлагали Уайлдеру сумасшедшие деньги за бой со мной. Эдди Хирн даже сказал ему, что если он победит меня, то подерется с Джошуа. Уайлдер отказался. Говорят, что Джошуа предложил ему около 100 миллионов долларов, но он отклонил предложение. Этот парень трус. Он думал, что выберет Тайсона Фьюри, который не дрался течение трех лет, и тем самым придаст солидности своему рекорду" - сказал британец.