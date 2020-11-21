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Эдди Хирн: Давайте устроим для Фьюри самый громкий бой

Бокс
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Эдди Хирн: Давайте устроим для Фьюри самый громкий бой
UA-Футбол
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Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Хирн призвал команду чемпиона по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) двигаться к бою против его подопечного. Слова специалиста цитирует SkySports:

"Я не хочу слышать от Фьюри: "Нет, думаю, что буду драться в марте или апреле". Почему? Просто двигайся прямо к бою с Эй Джеем. Это будут те же сроки.

Послушайте, Фьюри не хочет принимать мелкий поединок. Они даже не смогли собрать деньги, чтобы устроить ему бой в декабре, так что давайте дадим ему побольше денег. Давай устроим ему самый большой бой" - сказал он.

Напомним, что ранее Дилиан Уайт резко высказался о Деонтее Уайлдере.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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