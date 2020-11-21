Теренс Кроуфорд: Дэвису и Лопесу лучше подумать о Хэйни

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) рассказал о возможных потенциальных соперниках чемпиона мира по версии WBC в легком весе Девина Хэйни (25-0, 15 КО). Его слова цитирует FightHype:

"Джервонте Дэвису и Теофимо Лопесу лучше подумать о Девине Хэйни. Его атакующего арсенала достаточно, чтобы удержать обоих на комфортной ему дистанции.

Да, он не зарубается с соперниками, и люди его пока не особенно любят, но Хэйни высокий, длиннорукий и быстрый, к нему будет трудно подобраться. А если вы к нему доберетесь, вас ждут сдвоенные джебы, встречные удары и много чего еще. Для "Танка" он был бы очень неудобным соперником" - сказал он.