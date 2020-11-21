Александр Усик переболел коронавирусом, а бой против Чисоры чуть не сорвался

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) рассказал, что переболел коронавирусом. Об этом он сообщил в интервью, которое опубликовано на канале USYK_17:

"Я лечил зубы и после этого надуло лицо и появилась температура. Меня разрезали у стоматолога, вставляли имплантаты. Моя жена через некоторое время сказала, что потеряла нюх. Мы вызвали врача, который подтвердил, что мы заболели. Все наше окружение оказалось здоровым. Мы сели на карантин, отсидели 14 дней.

3 дня была температура 37,2 - 38, слабость. Лежал на кровати - мне это очень сильно не нравилось, я чувствую себя обузой, ненавижу болеть."

Также наш спортсмен сообщил, что бой против британца Дерека Чисоры (32-10, 23 КО) был под угрозой срыва.

"Прямо перед 31-м октября у меня было несколько взрывов на тренировках. Что-то болело, например, травма локтя была. Мог бой не состояться. Тренеры выступили как громоотводы, взяли на себя этот всплеск.

Помолчали, посмотрели, улыбнулись. Я продолжил: "Улыбаетесь? Смешно? Мне вообще не смешно!" Утром подошел, обнял, поцеловал каждого. Говорю: "Пацаны, простите, погорячился". Они говорят: "Идеальный вариант, круто было. Жаль, что не записали" - рассказал он.