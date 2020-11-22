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Леннокс Льюис: Болельщики хотят увидеть абсолютного чемпиона в супертяжелом весе

Бокс
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Комментарий легенды

Леннокс Льюис: Болельщики хотят увидеть абсолютного чемпиона в супертяжелом весе
UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса, британец Леннокс Льюис рассказал, почему хотел бы увидеть бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Его слова цитирует BT Sport Boxing:

"Болельщики хотят увидеть абсолютного чемпиона. Они хотят посмотреть поединок Джошуа против Фьюри. Я думаю, это будет отличный бой. Они оба - прекрасные спортсмены. Все ждут такого большого поединка. Многие думают, что Джошуа будет чемпионом. Но многие также считают, что чемпионом будет Тайсон Фьюри.

На данный момент для меня первым номером является Фьюри. Я считаю, что он замечательный боксер. Фьюри может работать в обоих стойках. Такое нечасто увидишь в хэвивейте.

Тайсон может боксировать и как левша, и как ортодокс. Фьюри хорошо двигается, у него высокий боксерский интеллект, он очень умный человек. В будущем я жду больших вещей" - сказал он.

Напомним, что ранее Александр Усик рассказал, почему бой против Чисоры чуть не сорвался.

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В статье: Леннокс Льюис
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