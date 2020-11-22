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Эдди Хирн: Не удивлюсь, если Смит победит Канело
Комментарий специалиста
Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал предстоящий поединок между чемпионом мира в среднем весе по версии WBA Каллумом Смитом (27-0, 15 КО) и чемпионом по версии WBC Franchise Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО). Его слова цитирует BoxingScene:
"Это будет одна из крупнейших британских побед. Я знаю, насколько умелый Калум, поэтому для меня это не будет шоком.
У Смита множество способностей, которые могут привести его к победе, и он уверен, что является лучшим в суперсреднем весе. Это идеальное время для Каллума" - сказал он.
Напомним, что ранее Александр Усик
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