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Промоутер Джошуа: Бой против Пулева будет тяжелым, но Энтони собирается уничтожить его

Бокс
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Промоутер Джошуа: Бой против Пулева будет тяжелым, но Энтони собирается уничтожить его
UA-Футбол
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Британский промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Хирн рассказал, как его подопечный готовится к бою против Кубрата Пулева (28-1, 24 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Я был у него в тренировочном лагере буквально вчера, он выглядит потрясающе. Энтони привлек несколько новых тренеров во главе с Робом Маккракеном, это сказалось очень хорошо на нем. Он отлично двигается, бьет очень сильно и быстро. Бой против Пулева будет тяжелым, но Джошуа собирается уничтожить его.

Думаю, Энтони сломает Кубрата и накажет. В этом бою он сделает заявление. Джошуа всегда будет скромным парнем, но я верю, что вы увидите все улучшения, над которыми он работал. Энтони докажет, что является лучшим супертяжеловесом в мире" - сказал он.

Напомним, что ранее Хирн рассказал о бое Альварес - Смит.

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В статье: Энтони Джошуа Эдди Хирн
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