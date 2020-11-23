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Остановит Альвареса? Все нокауты в карьере Каллума Смита. ВИДЕО

Бокс
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Смотрим, на что способен этот британец

Остановит Альвареса? Все нокауты в карьере Каллума Смита. ВИДЕО
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Победитель Суперсерии и «суперчемпион» WBA во втором среднем весе Каллум Смит (27-0, 19 КО) 19 декабря в Сан-Антонио проведет бой с лучшим боксером современности Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО).

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В статье: Бокс Каллум Смит
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