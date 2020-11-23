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Теофимо Лопес приступил к тренировкам после операции
Правда с повязкой на ноге
Абсолютный чемпион легкого веса американец Теофимо Лопес (16-0-0, 12 KO) готовится к следующему бою. Ранее боксер перенес операцию на ноге, которую повредил перед встречей с Василием Ломаченко (14-2-0, 10 KO).
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