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Лопес: Выиграю у Ломаченко 100 боев из 100
Американец продолжает бросаться словами
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) после сенсационной победы над Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) в очередной раз дал понять, что не видит целесообразности в проведении реванша.
"На мой взгляд, Ломаченко однозначно показал, что может остаться в легком весе. Я думаю, что он встречался с топовыми боксерами, которые доминировали в дивизионе. Однако я считаю, что он не сможет соперничать с такими бойцами, как я. Даже если говорить о реванше, можно сделать это 100 раз, но я возьму верх в каждом бою.
Мне кажется, что Ломаченко просто нужно вернуться туда, где он чувствует себя более комфортно. Я думаю, что лучше всего для остатка его карьеры ему подходит второй полулегкий вес", - сказал Лопес.
Ожидается, что Теофимо Лопес в апреле проведет бой в Австралии, а его соперником станет Джордж Комбосос.
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