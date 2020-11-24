На бой Джошуа и Пулева пустят 1000 болельщиков

Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) 12 декабря проведет бой с обязательным претендентом IBF Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).

Накануне правительство Великобритании со 2 декабря объявило о планах разрешить зрителям посещать спортивные соревнования.

Поскольку Джошуа и Пулев проведут бой на закрытой O2 Arena в Лондоне, то вживую за поединком смогут наблюдать не более 1000 человек.

Ожидается, что Энтони Джошуа в случае победы над Пулевым в 2021 году встретится с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.