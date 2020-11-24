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На бой Джошуа и Пулева пустят 1000 болельщиков
Уже хоть что-то
Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) 12 декабря проведет бой с обязательным претендентом IBF Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).
Накануне правительство Великобритании со 2 декабря объявило о планах разрешить зрителям посещать спортивные соревнования.
Поскольку Джошуа и Пулев проведут бой на закрытой O2 Arena в Лондоне, то вживую за поединком смогут наблюдать не более 1000 человек.
Ожидается, что Энтони Джошуа в случае победы над Пулевым в 2021 году встретится с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.
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