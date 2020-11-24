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На бой Джошуа и Пулева пустят 1000 болельщиков

Бокс
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Уже хоть что-то

На бой Джошуа и Пулева пустят 1000 болельщиков
Новина українською

Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) 12 декабря проведет бой с обязательным претендентом IBF Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).

Накануне правительство Великобритании со 2 декабря объявило о планах разрешить зрителям посещать спортивные соревнования.

Поскольку Джошуа и Пулев проведут бой на закрытой O2 Arena в Лондоне, то вживую за поединком смогут наблюдать не более 1000 человек.

Ожидается, что Энтони Джошуа в случае победы над Пулевым в 2021 году встретится с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Тайсон заговорил о выставочных боях против Джошуа, Фьюри и Уайлдера.

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В статье: Энтони Джошуа Кубрат Пулев
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