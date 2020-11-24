  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Цзю считает, что Тайсон легко побьет Джонса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цзю считает, что Тайсон легко побьет Джонса

Бокс
(1 голосов)

Мнение легендарного боксера

Цзю считает, что Тайсон легко побьет Джонса
Новина українською

Майк Тайсон 28 ноября проведет 8-раундовый выставочный бой против Роя Джонса. На кону в поединке двух легенд будет стоять титул WBC Frontline Battle Belt.

"Я не думаю, что он каким-то образом сможет остановить Майка. По той причине, что физическая сила Майка до сих пор очень мощная.

Те удары, которые он наносит, могут быть и наверняка будут основополагающими, бой остановят очень быстро. Это моя точка зрения", - говорит Костя Цзю.

Тайсон не выходил на ринг с 2005 года. Джонс свой последний бой среди профессионалов провел всего 2 года назад.

Отметим, что у букмекеров поединка является Майк Тайсон. Коэффициент на его победу составляет 1,4-1,5.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Тайсон Рой Джонс Костя Цзю
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
РЕН-ТВ

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...