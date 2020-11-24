Цзю считает, что Тайсон легко побьет Джонса

Майк Тайсон 28 ноября проведет 8-раундовый выставочный бой против Роя Джонса. На кону в поединке двух легенд будет стоять титул WBC Frontline Battle Belt.

"Я не думаю, что он каким-то образом сможет остановить Майка. По той причине, что физическая сила Майка до сих пор очень мощная.

Те удары, которые он наносит, могут быть и наверняка будут основополагающими, бой остановят очень быстро. Это моя точка зрения", - говорит Костя Цзю.

Тайсон не выходил на ринг с 2005 года. Джонс свой последний бой среди профессионалов провел всего 2 года назад.

Отметим, что у букмекеров поединка является Майк Тайсон. Коэффициент на его победу составляет 1,4-1,5.