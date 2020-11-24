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Теофимо Лопес дал совет Василию Ломаченко
Он советует спуститься украинцу во второй полулёгкий дивизион
Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес в очередной раз подтвердил, что не намерен давать реванш экс-чемпиону мира в трёх весовых категориях Василию Ломаченко, и посоветовал украинцу перейти во второй полулёгкий вес.
"Нет смысла в реванше. Мы можем подраться сто раз, и во всех случаях я одержу победу. Ему нужно вернуться в тот вес, в котором ему будет комфортно и который ему подходит. Думаю, что второй полулёгкий дивизион подойдёт ему и он может там драться вплоть до завершения карьеры", — приводит слова Лопеса Boxingnews24.
Напомним, Ломаченко и Лопес встретились 17 октября 2020 года. Американец неожиданно одержал победу единогласным решением судей. Ломаченко потерял сразу три титула.
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