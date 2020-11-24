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Джошуа: Уайлдер не привык проигрывать
Энтони вспомнил бой с Фьюри
Британский чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) считает, что Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) не может смириться с поражением Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО).
"Он пытается показать миру свои чувства. То, как он себя чувствует сегодня, может измениться через год или два из-за того, что он наберется опыта или более глубоко начнет понимать ситуацию, через которую он прошел.
Он всех нокаутировал и привык к победному выступлению. Он перенес проигрыш и не привык к этому.
Со временем он может выражаться по-другому. По моему скромному мнению, его поведение сейчас не выглядит правильным", – сказал Джошуа в интервью Sky Sports.
В феврале состоялся бой Фьюри - Уайлдер, тогда в 7-м раунде команда Деонтея выбросила белое полотенце.
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