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Леннокс Льюис вспомнил бой с Холифилдом
И рассказал о сюрпризах, которые были во время боя
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис уверен, что после первого боя с Эвандером Холифилдом, который состоялся весной 1999 года и завершился крайне спорной ничьей, он стал лучше как боксер, поскольку научился справлять с ударами соперника головой.
"Перед тем как выходить на бой, у тебя всегда должен быть план "А", "Б" и "В". Дело в том, что ты думаешь, что произойдет одно, но может случиться что-то другое. Ты этого не ждешь, но тебе внезапно нужно реагировать.
Например, выходя на бой с Эвандером Холифилдом, я думал, что мы будем боксировать. Однако он боксировал и использовал свою голову. Так что мне приходилось боксировать, блокировать его удары, а еще блокировать его голову.
На самом деле в этом бою я стал лучше, поскольку у меня был новый соперник с новым оружием, которое он использовал против меня. Холифилд применял свою голову, поэтому мне приходилось блокировать не только удары, но и ее", - сказал Леннокс Льюис в интервью ютуб-каналу BT Sport Boxing.
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