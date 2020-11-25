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25 самых невероятных апперкотов в истории бокса. ВИДЕО
Один из самых сокрушительных и зрелищных ударов
Идеальные по исполнению апперкоты есть в послужном списке у Сауля Альвареса, Леннокса Льюиса, Хуана Мануэля Маркеса, Деонтея Уайлдера, но главным мастером этого удара, конечно же, считается сам Майк Тайсон.
А украинские фанаты бокса еще нескоро забудут судьбоносный апперкот Энтони Джошуа в уже легендарном бою с Владимиром Кличко.
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