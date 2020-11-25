25 самых невероятных апперкотов в истории бокса. ВИДЕО

Идеальные по исполнению апперкоты есть в послужном списке у Сауля Альвареса, Леннокса Льюиса, Хуана Мануэля Маркеса, Деонтея Уайлдера, но главным мастером этого удара, конечно же, считается сам Майк Тайсон.

А украинские фанаты бокса еще нескоро забудут судьбоносный апперкот Энтони Джошуа в уже легендарном бою с Владимиром Кличко.