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25 самых невероятных апперкотов в истории бокса. ВИДЕО

Бокс
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Один из самых сокрушительных и зрелищных ударов

25 самых невероятных апперкотов в истории бокса. ВИДЕО
Новина українською

Идеальные по исполнению апперкоты есть в послужном списке у Сауля Альвареса, Леннокса Льюиса, Хуана Мануэля Маркеса, Деонтея Уайлдера, но главным мастером этого удара, конечно же, считается сам Майк Тайсон.

А украинские фанаты бокса еще нескоро забудут судьбоносный апперкот Энтони Джошуа в уже легендарном бою с Владимиром Кличко.

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