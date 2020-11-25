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Официально: Головкин 18 декабря проведет бой с поляком

Бокс
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Казах возвращается на ринг

Официально: Головкин 18 декабря проведет бой с поляком
Новина українською

Стриминговый сервис DAZN на официально уровне подтвердил, что чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) 18 декабря на арене Seminole Hard Rock Hotel в Голливуде встретится с обязательным претендентом Камилом Шереметой (21-0, 5 КО).

Головкин впервые выйдет на ринг с 5 октября 2019 года, когда казах по очкам прошел украинца Сергея Деревянченко и завоевал вакантный титул IBF. Шеремета в андеркарде боя Головкин-Деревянченко во втором раунде техническим нокаутом остановил Оскара Кортеса.

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В статье: Бокс Геннадий Головкин
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