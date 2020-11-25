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Выхрист 28 ноября проведет бой во Франции
Украинец не сбавляет обороты
Виктор Выхрист (4-0, 4 КО) в субботу в 5-й раз в году выйдет на ринг. LuckyPunch сообщает, что соперником 28-летнего проспекта станет поляк Камил Соколовски (10-19-2, 4 КО).
Выхрист в последний раз дрался 31 октября, когда в Германии в четвертом раунде досрочно прошел Якупа Саглама.
Бой Выхриста с поляком состоится на разогреве у олимпийского чемпиона 2016 года француза Тони Йока, соперником которого станет Кристиан Хаммер.
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