Озвучены гонорары Тайсона и Джонса за выставочный бой

Майк Тайсон 28 ноября проведет 8-раундовый выставочный бой против Роя Джонса. На кону в поединке двух легенд будет стоять титул WBC Frontline Battle Belt.

Обозреватель Yahoo!Sports Кевин Айоле сообщает, что Тайсон за первый бой с 2005 года заработает 10 миллионов долларов. Что касается Джонса, то его гонорар составит 3 миллиона долларов в американской валюте.

Ожидается, что Тайсон и Джонс заработают в несколько раз больше, поскольку им полагается процент от продаж платных трансляций.

В качестве судей на бою Тайсона и Джонса будут работать три бывших чемпиона мира.

В Украине ностальгический камбэк Майка Тайсона и Роя Джонса покажет медиасервис MEGOGO.