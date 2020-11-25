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Озвучены гонорары Тайсона и Джонса за выставочный бой
Суммы впечатляют
Майк Тайсон 28 ноября проведет 8-раундовый выставочный бой против Роя Джонса. На кону в поединке двух легенд будет стоять титул WBC Frontline Battle Belt.
Обозреватель Yahoo!Sports Кевин Айоле сообщает, что Тайсон за первый бой с 2005 года заработает 10 миллионов долларов. Что касается Джонса, то его гонорар составит 3 миллиона долларов в американской валюте.
Ожидается, что Тайсон и Джонс заработают в несколько раз больше, поскольку им полагается процент от продаж платных трансляций.
В качестве судей на бою Тайсона и Джонса будут работать три бывших чемпиона мира.
В Украине ностальгический камбэк Майка Тайсона и Роя Джонса покажет медиасервис MEGOGO.
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