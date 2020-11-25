Sky Sports: бой Тайсона и Джонса пройдет без оглашения победителя

Майк Тайсон и Рой Джонс 28 ноября в Лос-Анджелесе проведут выставочный бой.

По информации Sky Sports, в бою двух легенд не будет вестись подсчет судейских записок, хотя ранее сообщалось, что Тайсона и Джонса будут оценивать три экс-чемпиона мира.

Тайсон и Джонс не смогут нокаутировать друг друга. При малейшей угрозе здоровью ветеранов бой будет немедленно прекращен.

По итогам 8-раундового поединка с 2-минутными раундами победитель назван не будет. Вероятно, это означает, что WBC вручит каждому боксеру титул Frontline Battle Belt.