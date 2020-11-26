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Красюк назвал дату следующего боя Усика

Бокс
(1 голосов)

Придется подождать

Красюк назвал дату следующего боя Усика
Новина українською

Александр Усик (18-0, 13 КО) в октябре по судейским запискам одолел Дерека Чисору (32-10, 23 КО) и защитил статус обязательного претендента на титул WBO, который принадлежит Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Промоутер украинца Александр Красюк в интервью Sky Sports рассказал о его дальнейших планах.

"Надеюсь, Усик будет готов вернуться в апреле 2021 года, и мы надеемся, что Джошуа соблюдет правила WBO и проведет обязательную защиту с нами.

Если нет – мы будем бороться за вакантный титул WBO с претендентом, которого они назначат.

Прежде чем думать о Дюбуа или о ком-то еще, нам нужно дождаться боя Джошуа с Пулевым. Но я могу четко заявить, что мы приложим все усилия, чтобы воспользоваться статусом обязательного претендента", - сказал Красюк.

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В статье: Александр Усик Александр Красюк
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