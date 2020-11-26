Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Красюк назвал дату следующего боя Усика
Придется подождать
Александр Усик (18-0, 13 КО) в октябре по судейским запискам одолел Дерека Чисору (32-10, 23 КО) и защитил статус обязательного претендента на титул WBO, который принадлежит Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).
Промоутер украинца Александр Красюк в интервью Sky Sports рассказал о его дальнейших планах.
"Надеюсь, Усик будет готов вернуться в апреле 2021 года, и мы надеемся, что Джошуа соблюдет правила WBO и проведет обязательную защиту с нами.
Если нет – мы будем бороться за вакантный титул WBO с претендентом, которого они назначат.
Прежде чем думать о Дюбуа или о ком-то еще, нам нужно дождаться боя Джошуа с Пулевым. Но я могу четко заявить, что мы приложим все усилия, чтобы воспользоваться статусом обязательного претендента", - сказал Красюк.
Популярное сейчас
- Поражение сборной Украины, смерть Марадоны, разгром Шахтера. Главные новости за 25 ноября
- Команда Зидана выходит на второе место. Интер - Реал 0:2. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Интер - Реал 0:2. Взрослые, дети и судьи
- Теофимо Лопес дал совет Василию Ломаченко
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
- Звезда МЮ открывает книжный клуб для детей из бедных семей