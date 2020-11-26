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Проблема для Джошуа? Топ-нокауты Кубрата Пулева. ВИДЕО

Бокс
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Смотрим, на что способен этот болгарин

Проблема для Джошуа? Топ-нокауты Кубрата Пулева. ВИДЕО
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Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) 12 декабря в Лондоне в статусе обязательного претендента IBF выйдет на ринг против чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Пулев во второй раз попробует стать чемпионом мира в супертяжелом весе – 6 лет назад «Кобру» в Германии в глубокий нокаут отправил украинец Владимир Кличко.

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В статье: Энтони Джошуа Кубрат Пулев
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