Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Проблема для Джошуа? Топ-нокауты Кубрата Пулева. ВИДЕО
Смотрим, на что способен этот болгарин
Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) 12 декабря в Лондоне в статусе обязательного претендента IBF выйдет на ринг против чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).
Пулев во второй раз попробует стать чемпионом мира в супертяжелом весе – 6 лет назад «Кобру» в Германии в глубокий нокаут отправил украинец Владимир Кличко.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Me siento mal". Стали известны причина смерти Марадоны и последние слова Диего
- Биатлон возвращается. Где смотреть гонки Кубка мира в Контиолахти?
- Белик увидел причину разгромов Шахтера от Боруссии М в межсезонье и выступлении горняков в ЛЕ
- Леннокс Льюис: Болельщики хотят увидеть абсолютного чемпиона в супертяжелом весе
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...