Проблема для Джошуа? Топ-нокауты Кубрата Пулева. ВИДЕО

Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) 12 декабря в Лондоне в статусе обязательного претендента IBF выйдет на ринг против чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Пулев во второй раз попробует стать чемпионом мира в супертяжелом весе – 6 лет назад «Кобру» в Германии в глубокий нокаут отправил украинец Владимир Кличко.