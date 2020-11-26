Виталий Кличко выпустил сборник со своими цитатами

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе и действующий мэр Киева Виталий Кличко издал книгу со своими курьезными цитатами. С учетом обложки в сборник вошли 16 самых популярных высказываний Кличко-старшего.

Тираж издания составляет 3000 экземпляров. Часть Виталий Кличко подарит политикам, а часть книг будет продана в благотворительных целях для фонда «Майбутній Київ».

Виталий Кличко ушел из бокса в 2013 году после победы над Мануэлем Чарром. Украинец является членом Зала славы бокса и «вечным» чемпионом WBC.