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Виталий Кличко выпустил сборник со своими цитатами
Самоирония – это хорошо
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе и действующий мэр Киева Виталий Кличко издал книгу со своими курьезными цитатами. С учетом обложки в сборник вошли 16 самых популярных высказываний Кличко-старшего.
Тираж издания составляет 3000 экземпляров. Часть Виталий Кличко подарит политикам, а часть книг будет продана в благотворительных целях для фонда «Майбутній Київ».
Виталий Кличко ушел из бокса в 2013 году после победы над Мануэлем Чарром. Украинец является членом Зала славы бокса и «вечным» чемпионом WBC.
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