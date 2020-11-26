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Президент WBC: Уайлдер и Фьюри пытаются решить вопросы по поводу контракта и третьего боя

Бокс
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Похоже, что бой все же состоится

Президент WBC: Уайлдер и Фьюри пытаются решить вопросы по поводу контракта и третьего боя
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Впервые за 5 лет пояс WBC супертяжелого веса нашел нового владельца.

Из-за юридических проблем реванш Фьюри - Уайлдер сорвался, однако президент WBC Маурисио Сулейман считает, что американскому боксеру нужно дать шанс.

"Знаю, что Уайлдер и Фьюри пытаются решить вопросы по поводу контракта и третьего боя. Но подробностей у меня нет. Уайлдер - невероятный, важнейший элемент для WBC".

"Он 5 лет удерживал наш титул, и заслужил шанс еще раз драться за пояс. У него невероятный процент побед, невероятный процент нокаутов".

"Посмотрим, как все сложится, но Деонтей заслуживает свой шанс", - сказал Сулейман в интервью Sky Sports.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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