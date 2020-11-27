Тайсон "отведал" ухо Джонса на День благодарения. ВИДЕО

Майк Тайсон перед выставочным боем против Роя Джонса на своем YouTube-канале опубликовал шуточное видео с отсылкой к легендарному бою против Эвандера Холифилда, когда Тайсон откусил у соперника кусочек уха.

На столе у Тайсона вместо традиционной индейки находится муляж головы Джонса. Угадайте, какую часть Майк решил попробовать на вкус?

Выставочный бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом состоится 28 ноября в Лос-Анджелесе.