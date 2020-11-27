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Тайсон "отведал" ухо Джонса на День благодарения. ВИДЕО
«Железный Майк» юморит
Майк Тайсон перед выставочным боем против Роя Джонса на своем YouTube-канале опубликовал шуточное видео с отсылкой к легендарному бою против Эвандера Холифилда, когда Тайсон откусил у соперника кусочек уха.
На столе у Тайсона вместо традиционной индейки находится муляж головы Джонса. Угадайте, какую часть Майк решил попробовать на вкус?
Выставочный бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом состоится 28 ноября в Лос-Анджелесе.
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