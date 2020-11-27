  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон "отведал" ухо Джонса на День благодарения. ВИДЕО
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон "отведал" ухо Джонса на День благодарения. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

«Железный Майк» юморит

Тайсон "отведал" ухо Джонса на День благодарения. ВИДЕО
Новина українською

Майк Тайсон перед выставочным боем против Роя Джонса на своем YouTube-канале опубликовал шуточное видео с отсылкой к легендарному бою против Эвандера Холифилда, когда Тайсон откусил у соперника кусочек уха.

На столе у Тайсона вместо традиционной индейки находится муляж головы Джонса. Угадайте, какую часть Майк решил попробовать на вкус?

Выставочный бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом состоится 28 ноября в Лос-Анджелесе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Тайсон Рой Джонс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...