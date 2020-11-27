Майк Тайсон – Рой Джонс: главные хиты двух легенд бокса

По материалам DAZN

Ближайшая суббота в мире профессионального бокса официально объявлена днем ностальгии – в Лос-Анджелесе на арене Стейплс-центр один из величайших боксеров всех времен и народов Майк Тайсон проведет свой первый бой с 2005 года, а его соперником по выставочному 8-раундовому поединку станет не менее легендарный экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший.

Хотя Тайсону и Джонсу на двоих полных 105 лет, их персоны по-прежнему вызывают огромный интерес в рядах болельщиков. Бои, о которых пойдет речь ниже, легко объяснят, почему Майк и Рой по уровню популярности прямо сейчас дадут прикурить многим действующим чемпионам мира.

Майк Тайсон – Тревор Бербик: 22 ноября 1986 года

В начале своей карьеры Майк Тайсон, порой боксируя с перерывом в несколько недель, быстро сколотил брутальный послужной список с рекордом 27-0 (25 КО).

В возрасте 20 лет и 4 месяцев он вышел на бой с чемпионом WBC Тревором Бербиком и легко уничтожил его во втором раунде, став самым молодым чемпионом мира в истории хэвивейта.

Майк Тайсон – Тони Такер: 1 августа 1987 года

После завоевания титула WBA в бою над Джеймсом Смитом и успешной защиты двух титулов в поединке с Пинклоном Томасом (технический нокаут в 6-м раунде) Тайсон прошел сложнейшее испытание в бою с непобежденным чемпионом IBF Тони Такером. Это был первый в истории бой двух небитых чемпионов мира в супертяжелом весе.

В тот день Тайсон уже в первом раунде чуть не оказался в нокдауне – на пути к победе единогласным решением судей Майк показал, что выносливость и защита соответствуют его статусу самого жестокого панчера в истории бокса.

Это был последний шаг Тайсона к званию абсолютного чемпиона мира – в те года для этого достаточно было завладеть тремя титулами.

Майк Тайсон – Майкл Спинкс: 27 июня 1988 года

Бой в Атлантик-Сити нарекли «столкновением титанов» – Тайсон выставил на кон три своих титула, а Спинкс вышел на ринг в ранге бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Победитель забирал все пояса в хэвивейте, титул The Ring, титул линейного чемпиона и именной пояс WBC. Ажиотаж вокруг поединка был таким большим, что по масштабу его сравнивали с легендарным «Грохотом в джунглях».

Когда же прозвучал гонг, быстро выяснилось, что Спинкс не конкурент для «Железного Майка». Тайсон нокаутировал претендента спустя 91 секунду после начала боя. Спинкс больше никогда не выходил на ринг, а Тайсон получил в свой послужной список один из самых ярких нокаутов в карьере.

Майк Тайсон – Франк Бруно I: 25 февраля 1989 года

К первому бою с Тайсоном популярный британский супертяж Франк Бруно подходил без поражений, но Майк быстро исправил это недоразумение. С Бруно было покончено в пятом раунде, когда Тайсон зажал его у канатов и бил до тех пор, пока не вмешался рефери.

Тайсон и Бруно проведут реванш в 1996 году – Майк за три раунда снова побьет британца и перехватит титул WBC.

Майк Тайсон – Бастер Дуглас: 11 февраля 1990 года

Тайсон был самым известным боксером на планете, когда зимой 1990 года приехал в Японию для, казалось, будничной защиты своих титулов в бою с Бастером Дугласом, на победу которого букмекеры принимали ставки 40 к 1.

Однако Дуглас не стал испытывать страх перед грозным чемпионом, а организовал величайший апсет в истории бокса. Нокаут в 10-м раунде давно стал классикой мирового спорта. Первое поражение Тайсона, после которого он уже никогда не будет прежним.

Рой Джонс – Бернард Хопкинс: 22 мая 1993 года

Когда-то Рой Джонс и Бернард Хопкинс были всего лишь перспективными средневесами, а потому их бой за вакантный пояс IBF не был главным событием вечера бокса в Вашингтоне, а прошел в андеркарде поединка Риддика Боу и Джесси Фергюсона.

Джонс за счет превосходства в скорости побил Хопкинса единогласным решением судей, а после боя заявил, что дрался со сломанной правой рукой.

Спустя 17 лет Хопкинс в реванше отомстит Джонсу. Тот бой также продлится максимальные 12 раундов.

Рой Джонс – Джеймс Тони: 18 февраля 1994 года

Джонс перед боем с чемпионом IBF во втором среднем весе Джеймсом Тони впервые в карьере считался аутсайдером, но на ринге Рой быстро показал, как сильно букмекеры ошибались.

Именно этот бой подарил один из самых ярких хайлайтов в карьере Джонса – в третьем раунде Рой отправил Тони в нокдаун после того, как тот пытался спародировать его дурачества.

Джонс полностью разбил Тони на картах судей и стал чемпионом мира во второй весовой категории.

Рой Джонс – Джон Руис: 1 марта 2003 года

Многие считают, что Джонсу не стоило бы принимать выставочный бой с Тайсоном в супертяжелом весе, но вообще-то Рой 17 лет назад выиграл титул WBA в хэвивейте, побив единогласным решением судей Джона Руиса.

Та победа сделала Джонса первым боксером в истории, который при дебюте в полусреднем весе сумел дойти до супертяжелого дивизиона и стать чемпионом мира.

После победы над Руисом Джонс мог встретиться с Виталием Кличко, но предпочел сразу же опуститься в полутяжелый вес.

Рой Джонс – Антонио Тарвер I: 8 ноября 2003 года

После завоевания титула в супертяжелом весе Джонс разделенным решением судей побил чемпиона WBC в полутяжелом дивизионе Антонио Тарвера. Зал не принял результат боя и освистал Роя.

В 2004-2005 годах Джонс и Тарвер проведут еще два боя. Оба поединка Рой проиграет – нокаутом и единогласным решением судей.

Рой Джонс – Джо Кальзаге: 8 ноября 2008 года

В последнем мегафайте в карьере Джонс так и не смог первым в истории нанести поражение легендарному валлийцу Джо Кальзаге. Рой шикарно начал бой на Мэдисон Сквер Гарден и уже в первом раунде отправил Кальзаге в нокдаун, однако тот выстоял и переломил ход боя за счет превосходства в активности и выносливости. Джонс завершал бой с окровавленным лицом из-за рассечения – все судьи отдали преимущество Кальзаге со счетом 118:109.

После победы над Джонсом Кальзаге ушел на пенсию, так и оставшись непобедимым.