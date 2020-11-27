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Ломаченко дал первое интервью после поражения от Лопеса

Бокс
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Ждем с нетерпением

Ломаченко дал первое интервью после поражения от Лопеса
Новина українською

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей потерпел шокирующее поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

С тех пор украинец сохранял молчание для СМИ и не сделал ни одного нового поста в Instagram.

Теперь же стало известно, что Ломаченко дал интервью известному украинскому журналисту Владимиру Кобелькову. Пока доступен только анонс разговора с боксером.

Ожидается, что Василий Ломаченко вернется на ринг не ранее марта 2021 года.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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