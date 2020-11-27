  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн высказался о выставочном бое Тайсона и Джонса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн высказался о выставочном бое Тайсона и Джонса

Бокс
(1 голосов)

Главный промоутер современности боится быть разочарованным

Хирн высказался о выставочном бое Тайсона и Джонса
Новина українською

Майк Тайсон 28 ноября в Лос-Анджелесе проведет 8-раундовый выставочный бой против Роя Джонса. На кону в поединке двух легенд будет стоять титул WBC Frontline Battle Belt. Тайсон выйдет на ринг впервые за 15 лет, а Джонс проведет свой первый бой с 2018 года.

"Что я думаю о бое? Я не знаю. Я думаю, тяжело критиковать таких людей, как Майк Тайсон и Рой Джонс. Они очень много сделали для этого спорта. Я помню этих парней, когда они были моложе и на пике.

Я просто надеюсь, что этот бой не будет грустным спектаклем. Будем надеяться, они смогут немного позабавить. Желаю им всего наилучшего", - говорит Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа и Александра Усик.

Ранее UA-Футбол сообщал, где и когда бой Тайсона и Джонса можно будет посмотреть в Украине.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Тайсон Рой Джонс Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...