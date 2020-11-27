Хирн высказался о выставочном бое Тайсона и Джонса

Майк Тайсон 28 ноября в Лос-Анджелесе проведет 8-раундовый выставочный бой против Роя Джонса. На кону в поединке двух легенд будет стоять титул WBC Frontline Battle Belt. Тайсон выйдет на ринг впервые за 15 лет, а Джонс проведет свой первый бой с 2018 года.

"Что я думаю о бое? Я не знаю. Я думаю, тяжело критиковать таких людей, как Майк Тайсон и Рой Джонс. Они очень много сделали для этого спорта. Я помню этих парней, когда они были моложе и на пике.

Я просто надеюсь, что этот бой не будет грустным спектаклем. Будем надеяться, они смогут немного позабавить. Желаю им всего наилучшего", - говорит Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа и Александра Усик.