  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Впервые не нокаутом: Виктор Выхрист одержал пятую победу на профи-ринге. Видео
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впервые не нокаутом: Виктор Выхрист одержал пятую победу на профи-ринге. Видео

Бокс
(1 голосов)

Украинец уверенно победил соперника

Впервые не нокаутом: Виктор Выхрист одержал пятую победу на профи-ринге. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж Виктор Выхрист (5-0, 4 КО) одержал очередную победу на профессиональном ринге. В очередном поединке он победил представителя Польши Камила Соколовски (10-20-2, 4 КО).

Наш спортсмен в 6-раундовом противостоянии уверенно одолел соперника, постоянно атаковал и почти не пропускал. В третьем раунде даже удалось отправить Соколовски на канвас ринга, но тот сумел подняться и продолжить бой. В итоге уверенная победа Выхриста по очкам 60-53; 60-53; 60-53.

Эта победа стала пятой для украинца, но первой, когда ему не удалось нокаутировать своего оппонента.

Напомним, что это уже третий бой Виктора за последние 3 месяца. В сентябре он нокаутировал испанца Габриэля Энгуему, а в октябре на отказе прошел немца Якупа Саглама.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Выхрист
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...