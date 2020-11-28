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Впервые не нокаутом: Виктор Выхрист одержал пятую победу на профи-ринге. Видео
Украинец уверенно победил соперника
Украинский супертяж Виктор Выхрист (5-0, 4 КО) одержал очередную победу на профессиональном ринге. В очередном поединке он победил представителя Польши Камила Соколовски (10-20-2, 4 КО).
Наш спортсмен в 6-раундовом противостоянии уверенно одолел соперника, постоянно атаковал и почти не пропускал. В третьем раунде даже удалось отправить Соколовски на канвас ринга, но тот сумел подняться и продолжить бой. В итоге уверенная победа Выхриста по очкам 60-53; 60-53; 60-53.
Эта победа стала пятой для украинца, но первой, когда ему не удалось нокаутировать своего оппонента.
Напомним, что это уже третий бой Виктора за последние 3 месяца. В сентябре он нокаутировал испанца Габриэля Энгуему, а в октябре на отказе прошел немца Якупа Саглама.
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