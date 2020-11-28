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Тайсон и Джонс прошли церемонию взвешивания. Видео
Майк оказался тяжелее
В ночь с 28 на 29 ноября в Лос-Анджелесе (США) на арене Staples Centre состоится бой между легендами мирового бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом.
Оба боксера прошли церемонию взвешивания. Так, под Тайсоном весы показали 99,8 кг, в то время как Джонс завесил 95,3 кг.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2020 в 10:49
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