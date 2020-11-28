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Тайсон и Джонс прошли церемонию взвешивания. Видео

Бокс
(1 голосов)

Майк оказался тяжелее

Тайсон и Джонс прошли церемонию взвешивания. Видео
UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 28 на 29 ноября в Лос-Анджелесе (США) на арене Staples Centre состоится бой между легендами мирового бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом.

Анонс поединка

Где и когда смотреть бой

Оба боксера прошли церемонию взвешивания. Так, под Тайсоном весы показали 99,8 кг, в то время как Джонс завесил 95,3 кг.

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В статье: Майк Тайсон Рой Джонс
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2020 в 10:49
В ночь с 18 на 29 ноября в Лос-Анджелесе (США) на арене Staples Centre состоится бой между легендами мирового бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом.(с) затянулся бой...
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