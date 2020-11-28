Поединок Богачук - Адамс отменен

Поединок между украинским боксером первого среднего веса Сергеем Богачуком (18-0, 18 КО) и американцем Брэндоном Адамсом (21-3, 13 КО) отменен. Об этом сообщает портал BoxingScene.

Основной причиной стала пока не известная болезнь украинца. Детали будут опубликованы позже. Однако Адамсу быстро нашли замену, фамилия его нового оппонента не сообщается, да и контракт на бой еще не подписан.

Отметим, что поединок Богачук - Адамс должен был состояться 3 декабря в Голливуде (Калифорния, США).