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Поединок Богачук - Адамс отменен
Украинца сняли из-за болезни
Поединок между украинским боксером первого среднего веса Сергеем Богачуком (18-0, 18 КО) и американцем Брэндоном Адамсом (21-3, 13 КО) отменен. Об этом сообщает портал BoxingScene.
Основной причиной стала пока не известная болезнь украинца. Детали будут опубликованы позже. Однако Адамсу быстро нашли замену, фамилия его нового оппонента не сообщается, да и контракт на бой еще не подписан.
Отметим, что поединок Богачук - Адамс должен был состояться 3 декабря в Голливуде (Калифорния, США).
Напомним, что ранее Тайсон и Джонс
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