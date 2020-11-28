Отец Тайсона Фьюри: Если мы не получим бой против Джошуа, это будет ужасный позор

Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Джон Фьюри рассказал о потенциальном поединке своего сына против Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Его слова цитирует BT Sport Boxing:

"Если мы не получим бой с Джошуа, это будет ужасный позор для всего боксерского мира. Фрэнк Уоррен хочет этого боя, я хочу этого боя, мой сын хочет этого боя еще сильнее, чем я.

Единственная причина, по которой поединок может не состояться - это если его не захочет Джошуа. И я считаю, что он не хочет драться с Тайсоном. Это чисто вопрос денег и желания людей, которые его окружают. Команда Джошуа и его промоутеры хотят этого больше, чем он. Но хочет ли этого в глубине души Энтони?

Мы знаем, что Джошуа - не Леннокс Льюис. Нельзя сравнивать Энтони с этим великим чемпионом. Однако Джошуа - хороший супертяж и достойный чемпион этой эры. Да, он хорош как для этой эпохи, но мой сын находится на другом уровне по сравнению с любым нынешним супертяжеловесом" - сказал он.