Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвандер Холифилд: Я не мог согласиться на бой меньше чем за 25 млн долларов
Комментарий легенды бокса
Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд рассказал, почему не хочет боя против Майка Тайсона. Его слова цитирует BoxingNews24:
"Не мог согласиться на бой меньше чем за 25 млн долларов.
Я уже бил его дважды и считаю, что было бы неправильно просить Майка о нашем бое в третий раз. Не знаю, боится ли он, но я не стану просить его провести со мной поединок в третий раз" - сказал он.
Напомним, что ранее Тайсон и Джонс
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Зозуля, что дальше? Десятый номер, второй дивизион, команда стоит на вылет
- Днепр-1 - Шахтёр. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
- Тайсон - Джонс: Кто победит в битве титанов бокса и почему украинцы давно выбрали своего фаворита
- Теофимо Лопес дал совет Василию Ломаченко
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...