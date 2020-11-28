Эвандер Холифилд: Я не мог согласиться на бой меньше чем за 25 млн долларов

Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд рассказал, почему не хочет боя против Майка Тайсона. Его слова цитирует BoxingNews24:

"Не мог согласиться на бой меньше чем за 25 млн долларов.

Я уже бил его дважды и считаю, что было бы неправильно просить Майка о нашем бое в третий раз. Не знаю, боится ли он, но я не стану просить его провести со мной поединок в третий раз" - сказал он.