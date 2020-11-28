  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Эвандер Холифилд: Я не мог согласиться на бой меньше чем за 25 млн долларов
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эвандер Холифилд: Я не мог согласиться на бой меньше чем за 25 млн долларов

Бокс
(1 голосов)

Комментарий легенды бокса

Эвандер Холифилд: Я не мог согласиться на бой меньше чем за 25 млн долларов
UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд рассказал, почему не хочет боя против Майка Тайсона. Его слова цитирует BoxingNews24:

"Не мог согласиться на бой меньше чем за 25 млн долларов.

Я уже бил его дважды и считаю, что было бы неправильно просить Майка о нашем бое в третий раз. Не знаю, боится ли он, но я не стану просить его провести со мной поединок в третий раз" - сказал он.

Напомним, что ранее Тайсон и Джонс прошли церемонию взвешивания.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Тайсон Эван Холифилд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...