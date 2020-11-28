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Тайсон - Джонс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция боя
Легендарные боксёры возвращаются на ринг
Смотрите уже сегодня ночью выставочный бой с участием легендарных Майка Тайсона и Роя Джонса.
Поединок состоится в ночь с 28 на 29 ноября на арене "Staples Centre" в Лос-Анджелесе. Ожидается, что первый раунд начнётся в 04:00 по киевскому времени.
Увидеть поединок вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в плеере сервиса MEGOGO. Трансляция доступна пользователям, у которых есть подписка "Максимальная" (197 грн/мес). Новые пользователи могут подписаться за 1 грн на 14 дней.
Если у вас не видно видео выше, откройте плеер с трансляцией по прямой ссылке здесь.
Трансляция этого и других боёв, а также матчей футбольных чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
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