Тайсон - Джонс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция боя

Смотрите уже сегодня ночью выставочный бой с участием легендарных Майка Тайсона и Роя Джонса.

Поединок состоится в ночь с 28 на 29 ноября на арене "Staples Centre" в Лос-Анджелесе. Ожидается, что первый раунд начнётся в 04:00 по киевскому времени.

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