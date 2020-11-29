  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон - Джонс: Итоговая статистика ударов в поединке
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон - Джонс: Итоговая статистика ударов в поединке

Бокс
(1 голосов)

Попадали не много

Тайсон - Джонс: Итоговая статистика ударов в поединке
UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 28 на 29 ноября состоялся бой легенд мирового бокса Майка Тайсона и Роя Джонса.

Результат поединка

Видео-обзор лучших моментов

Статистика: Тайсон выбросил 193 удара, из которых в цель легло 67. У Джонса 236 попыток попасть в соперника, и всего 37 из них успешны.

Майк 10 раз донес свой джеб, в то время как Рой - только 9. Что касается силовых ударов, то здесь также преимущество у старшего из соперников - 57 против 28.

Комментарии после боя

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Тайсон Рой Джонс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...