Тайсон - Джонс: Итоговая статистика ударов в поединке

В ночь с 28 на 29 ноября состоялся бой легенд мирового бокса Майка Тайсона и Роя Джонса.

Результат поединка

Видео-обзор лучших моментов

Статистика : Тайсон выбросил 193 удара, из которых в цель легло 67. У Джонса 236 попыток попасть в соперника, и всего 37 из них успешны.

Майк 10 раз донес свой джеб, в то время как Рой - только 9. Что касается силовых ударов, то здесь также преимущество у старшего из соперников - 57 против 28.