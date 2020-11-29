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Тайсон - Джонс: Итоговая статистика ударов в поединке
Попадали не много
В ночь с 28 на 29 ноября состоялся бой легенд мирового бокса Майка Тайсона и Роя Джонса.
Статистика: Тайсон выбросил 193 удара, из которых в цель легло 67. У Джонса 236 попыток попасть в соперника, и всего 37 из них успешны.
Майк 10 раз донес свой джеб, в то время как Рой - только 9. Что касается силовых ударов, то здесь также преимущество у старшего из соперников - 57 против 28.
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