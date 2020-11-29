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Тедди Атлас: Рефлексы и тайминг исчезают со временем, но техника и сила прослужат вам дольше
Комментарий эксперта
Известный американский тренер и эксперт по боксу Тедди Атлас прокомментировал
"Сначала я поставил на Тайсона, но сейчас задумался о Рое. А сможет ли он пережить натиск в начале боя? Конечно, Тайсон сильнее, но только физически. Тайсон способен на то, чтобы поймать отступающего Джонса крюком, в то время как Рой может поймать его навстречу правым прямым.
Спасибо организаторам за двухминутные раунды. Тайсон победил, и я не думаю, что кто-то в этом сомневается. Но у промоутеров свои планы на это.
Рефлексы и тайминг исчезают со временем, но техника и сила прослужат вам дольше. Тайсон имел преимущество в двух компонентах. И он больше, конечно. Хорошо, что никто из них не пострадал" - написал он.
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