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Джордж Форман: Тайсон не дерется так, будто ему 50 лет, он в очень хорошей форме для Джонса
Комментарий легенды
Легенда королевского дивизиона Джордж Форман прокомментировал результат боя Тайсон - Джонс. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттер:
"Тайсон не дерется так, будто ему 50 лет, он в очень хорошей форме для Джонса. Майк сделал все возможное, чтобы нокаутировать Джонса. Рой сделал все возможное, чтобы избежать ударов Тайсона в последнем раунде.
Это был лучший выставочный бой, который я видел. Тайсон хотел нокаутировать соперника, Джонсу пришлось использовать все свои хитрости, чтобы выдержать удары" - написал он.
Напомним, что ранее Жан Беленюк
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