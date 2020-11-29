Джордж Форман: Тайсон не дерется так, будто ему 50 лет, он в очень хорошей форме для Джонса

Легенда королевского дивизиона Джордж Форман прокомментировал результат боя Тайсон - Джонс. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттер:

"Тайсон не дерется так, будто ему 50 лет, он в очень хорошей форме для Джонса. Майк сделал все возможное, чтобы нокаутировать Джонса. Рой сделал все возможное, чтобы избежать ударов Тайсона в последнем раунде.

Это был лучший выставочный бой, который я видел. Тайсон хотел нокаутировать соперника, Джонсу пришлось использовать все свои хитрости, чтобы выдержать удары" - написал он.