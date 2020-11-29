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Джо Джойс бросил вызов Александру Усику

Бокс
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Но в украинца пока другие планы

Джо Джойс бросил вызов Александру Усику
UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) после победы над Даниэлем Дюбуа (15-1, 14 КО) бросил вызов украинцу Александру Усику (18-0, 13 КО).

"Усиииик, я здесь, я жду тебя"

Напомним, что ранее Тайсон и Джонс завершили поединок ничейным результатом.

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В статье: Александр Усик Джо Джойс
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