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Джо Джойс бросил вызов Александру Усику
Но в украинца пока другие планы
Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) после победы над Даниэлем Дюбуа (15-1, 14 КО) бросил вызов украинцу Александру Усику (18-0, 13 КО).
"Усиииик, я здесь, я жду тебя"
Напомним, что ранее Тайсон и Джонс
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