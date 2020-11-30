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Экс-звезда НБА дебютировал в боксе – и улетел в нокаут от блогера. ВИДЕО

Бокс
(2 голосов)

Сомнительное достижение

Экс-звезда НБА дебютировал в боксе – и улетел в нокаут от блогера. ВИДЕО
Новина українською

В андеркарде выставочного боя между Майком Тайсоном и Роем Джонсом знаменитый американский баскетболист Нэйт Робинсон тяжелым нокаутом проиграл скандальному блогеру Джейку Полу.

Робинсон пережил два нокдауна, но третье падение стало для него последним. Один из самых зрелищных данкеров в истории НБА рухнул прямо на лицо и долго не мог прийти в себя.

Вывод – не шутите с боксом, если не имеете к нему никакого отношения.

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