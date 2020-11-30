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Майк Тайсон: Я хочу драться каждые два месяца

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Майк Тайсон: Я хочу драться каждые два месяца
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Легендарный американский боксёр Майк Тайсон признался, что хочет проводить бои каждые два месяца.

"Я продолжу тренировки. Теперь это снова часть моей жизни. Я больше не буду Жирным Майком или Майком под Коксом. Нет, больше я не имею ничего общего с тем парнем. Когда-то я мог проводить по 15 боёв за год. Буду снова стремиться к этой цифре. Нужно держать себя в форме. Я хочу драться каждые два месяца. Поединок с Холифилдом? Каждый раз, когда мы начинаем переговоры, всё завершается плохо. Тот, кто ведёт его дела, делает это неправильно", — приводит слова Майка Тайсона MMAFighting.

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В минувшие выходные 54-летний Тайсон сразился с другой легендой бокса, 51-летним Роем Джонсом. Бой завершился вничью. Напомним, поединок Тайсона и Джонса проходил по особому регламенту: восемь раундов по две минуты. Боксёры провели на ринге все восемь раундов и остались недовольны решением судей. Тайсон, уверенный, что победа должна была достаться ему, по окончании боя со скандалом покинул ринг. После этого он заявил, что категорически не согласен с объявленным результатом.

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В статье: Майк Тайсон
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