Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форман: Тайсон может стать самым возрастным чемпионом мира
Верите в такой сценарий?
На прошлой неделе Майк Тайсон в Лос-Анджелесе провел выставочный бой с Роем Джонсом. Поединок завершился символической ничьей, хотя Тайсон заметно превзошел соперника по активности.
Легенда мирового бокса Джордж Форман впечатлился камбэком Тайсона и заявил, что «Железный Майк» может побить его рекорд и стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.
"Если его будут правильно вести и в итоге против него выйдет подходящий чемпион. Если это случится, он может его нокаутировать и стать чемпионом", - сказал Форман в интервью USA Today.
Джордж Форман в 1994 году стал чемпионом мира в хэвивейте в 45-летнем возрасте. Майку Тайсону сейчас 54 года.
Популярное сейчас
- Разочарование Ворсклой, тревога за Шахтер, урок от Зари. Эксперты об 11-м туре УПЛ
- АПЛ. Вест Хэм обыгрывает Астон Виллу
- "Завали #####, разберемся без тебя" - Милевский отреагировал на призыв поддержать осужденную за акции протеста
- Ломаченко дал первое интервью после поражения от Лопеса
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО