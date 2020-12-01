Форман: Тайсон может стать самым возрастным чемпионом мира

На прошлой неделе Майк Тайсон в Лос-Анджелесе провел выставочный бой с Роем Джонсом. Поединок завершился символической ничьей, хотя Тайсон заметно превзошел соперника по активности.

Легенда мирового бокса Джордж Форман впечатлился камбэком Тайсона и заявил, что «Железный Майк» может побить его рекорд и стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.

"Если его будут правильно вести и в итоге против него выйдет подходящий чемпион. Если это случится, он может его нокаутировать и стать чемпионом", - сказал Форман в интервью USA Today.

Джордж Форман в 1994 году стал чемпионом мира в хэвивейте в 45-летнем возрасте. Майку Тайсону сейчас 54 года.