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Форман: Тайсон может стать самым возрастным чемпионом мира

Бокс
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Форман: Тайсон может стать самым возрастным чемпионом мира
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На прошлой неделе Майк Тайсон в Лос-Анджелесе провел выставочный бой с Роем Джонсом. Поединок завершился символической ничьей, хотя Тайсон заметно превзошел соперника по активности.

Легенда мирового бокса Джордж Форман впечатлился камбэком Тайсона и заявил, что «Железный Майк» может побить его рекорд и стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.

"Если его будут правильно вести и в итоге против него выйдет подходящий чемпион. Если это случится, он может его нокаутировать и стать чемпионом", - сказал Форман в интервью USA Today.

Джордж Форман в 1994 году стал чемпионом мира в хэвивейте в 45-летнем возрасте. Майку Тайсону сейчас 54 года.

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В статье: Майк Тайсон Джордж Форман
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Источник:
Vringe.com

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