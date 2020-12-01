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Два года назад Фьюри и Уайлдер провели ничейный бой. ВИДЕО
Поединок со спорным итогом
Ровно два года назад, 1 декабря 2018-го, чемпион WBC Деонтей Уайлдер впервые в карьере покинул ринг не в статусе победителя. В бою с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри Уайлдер дважды отправлял соперника в нокдаун, но добить скандального британца так и не смог.
Несмотря на два падения, Фьюри выглядел предпочтительней практически в каждом раунде. Тем не менее, судьи посчитали, что Тайсон сделал недостаточно, чтобы отобрать у Уайлдера титул.
В начале 2020 года в реванше Тайсон Фьюри в 7-м раунде побил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом. Не исключено, что в следующем году два гиганта проведут третий бой.
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