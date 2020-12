Выставочный бой Тайсона и Джонса: когда ожидания оправданы

Оригинал статьи – Томас Хаузер, BoxingScene

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Были времена, когда люди, понимающие смысл бокса, говорили о противостоянии Майка Тайсона и Роя Джонса как о реальном бое.

Шел 1996 год…Тайсон годом ранее вышел из тюрьмы и быстро вернул в свои руки титулы WBC и WBA, нокаутировав Фрэнка Бруно и Брюса Селдона. Тем временем Джонс, еще не познав горечь поражения на профи-ринге, заслуженно считался лучшим боксером планеты вне зависимости от весовой категории.

«Готов ли я сразиться с Тайсоном? За правильные деньги готов. Но вы должны понимать, что если я приму этот бой, то выйду на ринг за победой. Я не из тех парней, которые говорят, что если мне заплатят достаточно, то не будет проблемой, если я проиграю. Когда я боксирую, то я борюсь за победу.

Каков бы был мой план на бой с Тайсоном? Во-первых, я погашу его силу. Потому что если Тайсон поймает меня сильным ударом, то я проиграю. Мне придется избегать его сильных ударов и следить за тем, чтобы он не мог контратаковать после моих ударов. Это не было бы легко, потому что он быстр. У меня было бы преимущество в работе ног, я бы заставлял его преследовать меня, потому что его ноги не так быстры. Если я продержусь три раунда – то у Тайсона будут проблемы. Не буду утверждать про нокаут, но если бой продлится три раунда, то я выиграю решением судей».

В воскресенье утром, спустя 24 года Майк Тайсон и Рой Джонс сошлись на боксерском ринге. Это был выставочный бой с концертом поп-звезд, поединком баскетболиста с блогером на разогреве и сопутствующим хайпом.

В расцвете сил Тайсон и Джонс были невероятно одаренными бойцами. Тайсон в своих лучших проявлениях был более искусным боксером, чем многие считали. Джонс был более брутальным и жестким, чем предполагали. Были время, когда Майка считали лучшим бойцом в мире. Потом Рой перехватил этот статус. Они были боксерами исторического масштаба.

Но их величие в прошлом.

Тайсон за последние девять лет своей карьеры выиграл только пять боев при пяти поражениях и двух поединках, которые были признаны несостоявшимися. Он 15 лет не дрался в настоящий боях и больше не считается «самым плохим человеком на планете». Джонс не выиграл ни одного крупного боя с тех пор, как в 2008 году побил Феликса Тринидада. Когда в воскресенье они вышли на ринг в Лос-Анджелесе, Майку было 55 лет, а Рою – 51.

Выставочный поединок Тайсона и Джонса был организован платформой «Triller» для обмена музыкой и видео. Организаторы мероприятия распространили слух, что они вложат в организацию вечера «более пятидесяти миллионов долларов». Это казалось маловероятным. Но независимо от суммы, «Triller» надеялся получить прибыль от покупок с оплатой за просмотр и, что более важно, использовать ивент в качестве рекламной площадки своего продукта.

Изначально бой Тайсон – Джонс планировалось провести 12 сентября в парке Dignity Health Sports Park в Карсоне (штат Калифорния). Затем поединок был перенесен на 28 ноября в Staples Center в Лос-Анджелесе. Каждый боец вышел в перчатках на 12 унций, а не на 10, которые предназначены для супертяжей в реальных боях. Изначально выставка была рассчитана на восемь трехминутных раундов. Но 14 октября раунды были сокращены до двух минут.

Джонсу гарантировали гонорар в один миллион долларов с потенциальным бонусом, размер которого зависел от проданных платных трансляций. Тайсону, по слухам, полагалось около 10 миллионов долларов. В интервью для TMZ Майк сказал, что ничего не заработает за бой, и добавил: «Это будет для различных благотворительных организаций. Никому не нужно беспокоиться о том, что я делаю это ради денег. Я ничего не получаю. Я чувствую себя хорошо и занимаясь этим, потому что могу».

Тем не менее, предполагалось, что львиная доля заработка пойдет Тайсону или одной или нескольким контролируемым им организациям.

Элитные боксеры часто проводили выставочные бои, начиная со времен Джона Л. Салливана. Чаще всего они раскручивались как таковые, независимо от того, был ли боец, демонстрирующий свои навыки, Джеком Джонсоном, Джо Луи, Шугаром Рэем Робинсоном или Мухаммедом Али.

Либо боец пытается потрясти своего противника, либо нет. Если он пытается причинить оппоненту боль, то это настоящий бой. Если же нет – то это выставка. Выставочный бой – это, по сути, тот же спарринг.

Энди Фостер (исполнительный директор Атлетической комиссии штата Калифорния, под эгидой которой проходил вечер бокса в Лос-Анджелесе) был непреклонен, утверждая, что Тайсон и Джонс проведут выставочный бой. Он повторял это снова и снова.

«Я понимаю интерес людей к Тайсону. Я вырос на видеоигре «Punch Out», в которой Тайсон нокаутировал меня. Но это не тот случай, когда они собираются оторвать друг другу головы. Они подвигаются на ринге и позволят фанатам увидеть себя».

«Меня не волнует, будут ли они проводить спарринги или нет. Меня не волнует, будут ли они готовиться к бою. Они могут подвигаться и заработать немного денег. Они могут немного войти в бой, но я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Они знаю правила сделки. Это выставочный бой. Они могут продемонстрировать свои боксерские навыки, но я не хочу, чтобы они делали все возможное, чтобы навредить друг другу. Они собираются упорно спарринговать, но они не должны охотиться за нокаутом. Это бой не для послужных списков. Тут не может быть нокаута».

«Рэй Корона будет судить бой. Я уверен, что будут моменты, когда ситуация обострится. Работа Рэя будет заключаться в том, чтобы снова охладить пыл боксеров, но не убить поединок. Он такой рефери. Я чувствую, что у него это хорошо получается. Он как раз тот парень для такого боя. Рэй не позволит кому-то пострадать. Он понимает, что такое выставка. Это не настоящий бой».

Фостер был искренен в своем желании регулировать бой Тайсона и Джонса как выставку и сделать это максимально понятным для тех, кто планировал приобрести платную трансляцию. «Мы не можем ввести общественность в заблуждение, как будто это настоящий бой», - сказал он. С этой целью он объявил, что выставка между Тайсоном и Джонсом не будет оцениваться ни одним судьей, представляющим Атлетическую комиссию штата Калифорния, и что победитель не будет объявлен.

Когда зашла речь о медицинском вопросе, Джонс резко отреагировал в интервью ESPN: «Погодите! Я боксировал 39 лет. И теперь вы внезапно беспокоитесь о моем здоровье? Будьте честны!».

Но мозг с возрастом более подвержен травмам. Мужчинам за пятьдесят не стоит бить друг друга по голове. А когда карьера Джонса пошла на спад, он побывал в серьезных нокаутах от рук Антонио Тарвера, Глена Джонсона, Дэнни Грина, Дениса Лебедева и Энцо Макаринелли.

Когда бой Тайсона и Джонса становился все ближе, Фостер, казалось, оказался между камнем и наковальней. Независимо от его заявлений, вечер бокса подавался публике под соусом: «Нам все равно на правила. Это будет настоящий бой».

Букмекеры принимали ставки на победителя (хотя было непонятно, как это будет определено), позже Всемирный боксерский совет включился в процесс, объявив, что поединок Тайсона и Джонса на судейских записках оценят три бывших чемпиона WBC (Кристи Мартин, Винни Пазиенца и Чад Доусон), а победитель получит специальный титул WBC. Андеркард, состоящий из утвержденных комиссией боев, усилил сюжетную линию о том, что Тайсон-Джонс в качестве главного события также будет «боем». Добровольная антидопинговая ассоциация была нанята для проверки Тайсона и Джонса на наличие запрещенных (но не рекреационных наркотиков).

Атлетическая комиссия штата Калифорния сформулировала правила. Но будут ли они выполнены?

За три дня до вечера бокса Райан Кавано от лица компании «Triller» выступил с заявлением, в котором говорилось: «Знайте, ходили некоторые ложные слухи, так что давайте будем предельно ясными. WBC оценивает бой. В бою может быть нокаут и будет только один победитель. Те, кто говорят, что не будет судейства, а победитель не будет назван либо не понимают правил или выражают свое собственное мнение. DraftKings является партнером боя и принимает ставки на бой в Нью-Джерси, Нью-Хэмпшир и Иллинойсе».

«Это преподносится публике как бой», - сказал разочарованный Энди Фостер для BoxingScene. «Это не должно быть дракой. И я делаю все, что могу, чтобы убедиться, что общественность не введена в заблуждение. Это не представляется публике так, как это было представлено мне. Они говорят со мной об одном, а потом в интервью заявляю совсем другое. Я напомнил обоим бойцам, что в Калифорнии, если вас дисквалифицируют, то вам не заплатят. И мы дисквалифицируем кого-то, если это будет уместно».

И каковы были намерения (искренние или нет) двух бойцов?

Тайсон: «Я хочу быть на все сто процентов Майком Тайсоном на ринге. Я новичок в таких боях. Я не знаю, как это сделать. У меня есть одна скорость – вперед. Рою просто придется с этим разобраться».

Джонс: «Кто выходит на ринг с великим легендарным Майком Тайсоном и думает, что это выставка? Перчатки двенадцать унций, без головного убора. Похоже на выставку?»

Тайсон: «Мы наносим друг другу удары. Это будет мое определение веселья. Сломанные глазницы, сломанная челюсть, сломанное ребро. Это весело для меня».

Джонс: «Когда придет время драться, мы будем драться. Если дело дойдет до укуса, мы собираемся укусить. Все, что должно случиться, обязательно произойдет. Это то, что есть».

Тайсон: «Я иду драться и надеюсь, что он придет драться, и это все, что вам нужно знать».

Джонс: «Когда я войду в ринг, я пойду туда, чтобы убить или умереть. Итак, вы знаете, как все пойдет. Люди получат то, за что заплатили, верьте мне».

Более века назад бои вне закона проводились на баржах и в удаленных местах, чтобы обойти различные запреты. Маркетинг поединка Тайсона и Джонса был основан на том, что фанаты верили, что бой вне закона состоится прямо на глазах у закона.

Тайсон был в центре внимания, не Джонс. С точки зрения маркетинга организаторы могли заменить Роя на Шеннона Бриггса и ничего не потерять. Тот же Эвандер Холифилд был бы намного более конкурентоспособным соперником для «Железного Майка».

Когда-то давно весь мир останавливался, чтобы увидеть, как Майк Тайсон творит шоу на ринге. Даже сегодня есть люди, которые купятся на Тайсона во всем. Майк Тайсон на Бродвее, Майк Тайсон против акулы. «Triller» не продавал бокс. Он продавал Тайсона.

Широко распространенный короткий видеоклип, в котором Тайсон энергично бьет по лапам для тренировок, ничего не доказал с точки зрения бокса. Но новостные агентства, которые редко освещают бокс, зациклились на нем и посвятили время и место поединку Тайсона и Джонса. Событие широко освещалось в спортивных СМИ и на боксерских сайтах.

«Это почти похоже на реалити-шоу», - сказал Тайсон Джо Сантоликито из The Ring. «Все эти камеры и эти странные ублюдки, обрушивающиеся на меня. Безумие, что люди думают, что это так важно».

Четырнадцать лет назад Тайсон дрался на шоу с оплатой за просмотр против Кори Сандерса (клубный боец из Мэриленда, а не Корри Сандерс из Южной Африки). И это была катастрофа. Люди, заплатившие за трансляцию, почувствовали себя обманутыми, когда все закончилось.

Бой Тайсон-Джонс был лучше организован, чем то предыдущее мероприятие. Вечер бокса также получил коммерческий успех, когда Дональд Трамп-младший (у которого 6,4 миллиона подписчиков в Твиттере) разослал пять твитов в течение недели боя (включая два в день боя) со ссылками на рекламные видео и информацией о заказе платной трансляции. Было бы интересно узнать, сколько заплатили Трампу за эти твиты.

Между тем, люди, купившие трансляцию, надеялись на настоящий бой. В этом отношении нестабильное психическое состояние Тайсона было неизвестной и потенциально взрывоопасной переменной. Некоторые думали, что это была неподходящая психологическая среда для Майка, что у него могло что-то щелкнуть голове и это привело бы к чему-то неправильного.

«Когда речь идет о Тайсоне, то ты никогда не знаешь, что произойдет дальше», - сказал Тедди Атлас (который помогал Касу Д'Амато в тренировках молодого Майка Тайсона) в интервью Boxing Scene. «Я думаю, он попытается установить какое-то доминирование с самого начала боя. Если он получит это, он сделает все, что захочет – настоящий бой или выставку».

Это привело к другому интригующему вопросу: если бы это был настоящий бой, то кто бы победил?

Согласно DraftKings, Тайсон был фаворитом у букмекеров 2 к 1. Более надежная линия ставок, распространенная Джимми Шапиро, гласила следующее: «В поединке не будет победителя, но может быть состояться нокаут, и, если один из боксеров получит серьезную травму, то выставочный бой будет окончен». С учетом этих нюансов шансы были примерно 3 к 1 на то, что бой продлится полную дистанцию.

За день до поединка Тайсон весил 99,8 кг (его самый легкий вес в ринге за 23 года). Джонс показал на весах 95,2 кг; на 6 кг больше, чем в любом из его предыдущих боев, и на 7,7 кг больше, чем его вес перед победным боем против Джона Руиса за титул чемпиона WBA в супертяжелом весе в 2003 году.

А с другой стороны, у Джонса больше эго, чем у Тайсона. И в Рое есть некоторая подлость, возможно, даже более подлая, чем та, которая находится внутри Майка.

Голос бокса для HBO Sports, Джим Лэмпли помог сформировать историческое наследие Тайсона и Джонса, когда они были великими бойцами. Как он относился к мероприятию?

«Мне кажется, что это легкомысленная инсценировка», - сказал Лэмпли. Я надеюсь, что когда все закончится, люди оглянутся на это с пониманием того, что, независимо от результата, это никак не повлияет на наследие любого из них как бойца».

Staples Center был закрыт для публики в ночь драки из-за протоколов коронавируса. Финансовый успех предприятия почти полностью зависел от покупок с оплатой за просмотр.

Бой Тайсон-Джонс для зрителей из США транслировался в прямом эфире на TysonOnTriller.com по цене 49,99 доллара. Кроме того, Triller обратился к FITE, чтобы помочь распространить стрим на различных платформах FITE в США и Канаде. FITE (который имеет 2,6 миллиона зарегистрированных пользователей и провел более 3500 трансляций за последние пять лет) также распространил мероприятие в цифровом виде на 36 других стран – от Германии и Нидерландов до Бангладеш и Фарерских островов. BT Sport Box Office распространял платные просмотры в Великобритании.

Вокруг боя было много знакомых лиц в кадре. Комментирующая команда состояла из Мауро Раналло, Рэя Леонарда и чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанья. Марио Лопес был ведущим мероприятия. Джим Грей проводил интервью с бойцами, а Майкл Баффер был анонсером главного события.

Спонсорами мероприятия выступили DraftKings и Weedmaps (компания, занимающаяся легальным употреблением каннабиса). Большая часть потокового пакета была нацелена на городскую аудиторию. Это особенно относилось к музыке, которая включала в себя выступления таких артистов, как Wiz Khalifa, French Montana, YG и Snoop Dog, с примесью ненормативной лексики. Ne-Yo исполнил национальный гимн США.

В первом поединке вечера Джермейн Ортис (13-0, 7 КО) встретился с Сулайманом Сегавой (13-2-1, 4 КО) в легком весе. Каждый из боксеров сражался агрессивно, и ни один из них не был особенно искусен в защите, что делало бой энергичным. Ортис выиграл в седьмом раунде.

Потом все стало ужасно. Баду Джек (22-3-3, 13 КО) встретился с Блейком МакКернаном (13-0, 6 КО). Джек – бывший обладатель титула WBC в 168 фунтов и 175 фунтов по версии WBA, который выиграл только один из пяти боев за предыдущие 55 месяцев. Но он был фаворитом по ставкам 15 к 1 по сравнению с МакКернаном, который никогда не дрался с противником мирового класса и не обладал физической мощью.

МакКернан мужественно сражался. Он продолжал наносить удары и делал то, на что был способен, но этого было недостаточно. Джек наносил жестокие удары по корпусу и держал постоянный поток ударов по голове на протяжении всех запланированных восьми раундов. Поединок можно было остановить после второго раунда. Его следовало остановить после третьего. Кто-то должен был вмешаться, чтобы спасти МакКернана от его собственной храбрости. Он не выиграл и десяти секунд ни в одном раунде.

One of the most altruistic champions, @BadouJack , returns to the path of victory.https://t.co/Es48dTRaIs pic.twitter.com/sJTAkn286i