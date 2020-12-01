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Это было словно вчера: как Гвоздик нокаутировал Стивенсона и стал чемпионом мира. ВИДЕО

Бокс
(2 голосов)

Годовщина одного из самых драматичных боев в истории украинского бокса

Это было словно вчера: как Гвоздик нокаутировал Стивенсона и стал чемпионом мира. ВИДЕО
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Ровно 2 года назад Александр Гвоздик в Квебеке отправил в нокаут Адониса Стивенсона и стал новым чемпионом WBC в полутяжелом весе.

Бой для харьковчанина складывался очень непросто. Он проигрывал на судейских записках, а в 10-м раунде чуть не оказался в нокдауне. В предпоследнем раунде Гвоздик пошел в затяжную атаку и отправил чемпиона в глубокий нокаут.

Вскоре после боя выяснилось, что Стивенсон находится в коме. К счастью, спустя несколько месяцев канадец пошел на поправку.

Александр Гвоздик провел одну успешную защиту титула WBC, пока осенью прошлого года в объединительном бою не проиграл Артуру Бетербиеву. После этого украинец решил уйти из бокса.

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В статье: Александр Гвоздик Адонис Стивенсон
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