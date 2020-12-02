Богачук подхватил коронавирус

Непобежденный украинский нокаутер в первом среднем весе Сергей Богачук (18-0, 18 КО) 3 декабря в Wild Card Boxing Gym в Лос-Анджелесе должен был провести бой с Брэндоном Адамсом (21-3, 13 КО).

На прошлой неделе поединок отменили из-за болезни украинца, а теперь выяснилось, что он сдал положительный тест на коронавирус.

"Чувствую себя прекрасно и с нетерпением жду возможности возобновить тренировки", - говорит Богачук.

Также Богачук заявил, что бой с Адамсом не отменен, а отложен на неопределенный срок. Ожидается, что вторая попытка боксеров состоится в начале 2021 года.