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Богачук подхватил коронавирус
Боксер стал жертвой COVID-19
Непобежденный украинский нокаутер в первом среднем весе Сергей Богачук (18-0, 18 КО) 3 декабря в Wild Card Boxing Gym в Лос-Анджелесе должен был провести бой с Брэндоном Адамсом (21-3, 13 КО).
На прошлой неделе поединок отменили из-за болезни украинца, а теперь выяснилось, что он сдал положительный тест на коронавирус.
"Чувствую себя прекрасно и с нетерпением жду возможности возобновить тренировки", - говорит Богачук.
Также Богачук заявил, что бой с Адамсом не отменен, а отложен на неопределенный срок. Ожидается, что вторая попытка боксеров состоится в начале 2021 года.
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