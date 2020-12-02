Холифилд обратился к Тайсону: Подписывай контракт и чеши на ринг

Майк Тайсон на прошлой неделе в Лос-Анджелесе провел выставочный бой с Роем Джонсом. Поединок завершился символической ничьей, хотя Тайсон доминировал на ринге.

Теперь сразиться с «Железным Майком» хочет его давний оппонент по профи-рингу Эвандер Холифилд. Американец в 58 лет активно готовится к возобновлению карьеры, а одним из его тренеров является Владимир Кличко.

"Мы пытались устроить бой с Майком, но получали только отговорки. Я понимаю, зачем ему понадобился разогревочный бой, прежде чем задумываться о встрече со мной. Рой – хороший местечковый оппонент, но поединок со мной будет глобальным событием. Все его захотят увидеть. Не вижу причин, почему не сделать его

Достаточно отмазок. Этот бой нужен для нашего наследия. После Роя ты сказал, что готов драться со мной. Так подписывай контракт и чеши в ринг! Я готов", - заявил Холифилд.

Эвандер Холифилд в настоящем бою дважды побеждал Майка Тайсона, включая скандальный бой с откушенным ухом.