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Джошуа: Я бы поставил деньги, что моим соперником будет Усик, а не Фьюри

Бокс
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Неожиданные откровения чемпиона мира

Джошуа: Я бы поставил деньги, что моим соперником будет Усик, а не Фьюри
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Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) скептически высказался о возможном поединке с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО) и заявил, что его следующим оппонентом после боя с Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО) может стать обязательный претендент WBO Александр Усик (18-0, 13 КО).

"Что я вижу, когда смотрю на Фьюри? Потрясающе талантливого боксера. Но мы никогда не знаем, что он отчебучит в следующую минуту. Мы никогда не знаем, он вернётся или уйдёт. Я не знаю, какие у него планы.

С другой стороны есть Усик. И с этим парнем все понятно. Усик заявил, что подерется с Дереком Чисорой, и провел с ним бой. Появились слухи о том, что он отбоксирует с Чаззом Уизерспуном, и да, действительно, он отбоксировал с ним. Я предпочитаю иметь дело с теми, кто настроен серьезно.

Я не знаю, что произойдет в 2021 году, но если бы мне пришлось поставить деньги, то я поставил бы на бой с Усиком. Ведь он со мной в одной команде Matchroom Boxing. И его слова никогда не расходятся с делом", - сказал Джошуа.

Энтони Джошуа и Кубрат Пулев проведут бой 12 декабря в Лондоне.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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Источник:
Vringe.com

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