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Джошуа: Чем больше у меня будет времени, тем лучше я подготовлюсь к Фьюри

Бокс
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Энтони рассказал о планах на ближайшее будущее

Джошуа: Чем больше у меня будет времени, тем лучше я подготовлюсь к Фьюри
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Боксер Энтони Джошуа считает, что сможет хорошо подготовиться к поединку против Тайсона Фьюри за объединение поясов.

"Тайсон Фьюри - умный боксер. То, как он реализовал план на бой с Уайлдером, было великолепно. Он многих удивил тем, что пошел в атаку на Деонтея. Определил слабости соперника - и вперед".

"Я таким же образом удивил многих во втором бое с Руисом. Я провел поединок в другом стиле, вышел после поражения с отличным планом и реализовал его".

"Понимаю, что для большинства людей карантин и локдаун были ужасными, но мне повезло. Я куда меньше времени посвящал разным рекламным делам и больше - тренировкам".

"Чем больше у меня будет времени, тем лучше я подготовлюсь к Фьюри", - считает Джошуа.

12-го декабря боксер будет защищать титул IBF в поединке против Кубрата Пулева.

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В статье: Энтони Джошуа
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