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Джошуа: Чем больше у меня будет времени, тем лучше я подготовлюсь к Фьюри
Энтони рассказал о планах на ближайшее будущее
Боксер Энтони Джошуа считает, что сможет хорошо подготовиться к поединку против Тайсона Фьюри за объединение поясов.
"Тайсон Фьюри - умный боксер. То, как он реализовал план на бой с Уайлдером, было великолепно. Он многих удивил тем, что пошел в атаку на Деонтея. Определил слабости соперника - и вперед".
"Я таким же образом удивил многих во втором бое с Руисом. Я провел поединок в другом стиле, вышел после поражения с отличным планом и реализовал его".
"Понимаю, что для большинства людей карантин и локдаун были ужасными, но мне повезло. Я куда меньше времени посвящал разным рекламным делам и больше - тренировкам".
"Чем больше у меня будет времени, тем лучше я подготовлюсь к Фьюри", - считает Джошуа.
12-го декабря боксер будет защищать титул IBF в поединке против Кубрата Пулева.
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