  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Обнародована прибыль боя Тайсон – Джонс
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Обнародована прибыль боя Тайсон – Джонс

Бокс
(1 голосов)

Многим действующим боксерам такие суммы и не снились

Обнародована прибыль боя Тайсон – Джонс
Новина українською

На прошлой неделе в Лос-Анджелесе Майк Тайсон и Рой Джонс провели выставочный 8-раундовый бой. Поединок завершился дружеской ничьей, хотя Тайсон имел превосходство на ринге.

MMAFighting сообщает, что организаторам вечера бокса удалось продать более 1 миллиона платных трансляций. Прибыль выставочного боя Тайсона и Джонса превысила 50 миллионов долларов.

Таким образом, бой Тайсона и Джонса, несмотря на пустые трибуны, стал самым прибыльным событием года в профессиональном боксе.

Ожидается, что Майк Тайсон в 2021 году снова вернется на ринг, а его потенциальным соперником является Эвандер Холифилд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Тайсон Рой Джонс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...