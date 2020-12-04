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Обнародована прибыль боя Тайсон – Джонс
Многим действующим боксерам такие суммы и не снились
На прошлой неделе в Лос-Анджелесе Майк Тайсон и Рой Джонс провели выставочный 8-раундовый бой. Поединок завершился дружеской ничьей, хотя Тайсон имел превосходство на ринге.
MMAFighting сообщает, что организаторам вечера бокса удалось продать более 1 миллиона платных трансляций. Прибыль выставочного боя Тайсона и Джонса превысила 50 миллионов долларов.
Таким образом, бой Тайсона и Джонса, несмотря на пустые трибуны, стал самым прибыльным событием года в профессиональном боксе.
Ожидается, что Майк Тайсон в 2021 году снова вернется на ринг, а его потенциальным соперником является Эвандер Холифилд.
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