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Усик провел концовку боя с Чисорой с травмированными руками
Но все равно выиграл
Александр Усик (18-0, 13 КО) в конце октября единогласным решением судей прошел Дерека Чисору (32-10, 23 КО) в своем втором бою после перехода в супертяжелый вес.
"Первые 3 раунда действительно были волнительные – я смотрел пути, куда шагать. Вообще вся суть в том, что в какой-то момент после 6 раунда просто 2 руки закончились – правая и левая. В левую ударил еще во втором или первом раунде.
Локоть то блокировался, то раскрывался обратно. Так случилось, то за 3 недели до боя локоточек забеспокоил.
Сильно ли бьет Чисора? Я бы не сказал, что как-то суперсокрушительно. Чувствуется. Белью не попал ни разу так, как Дерек", - сказал Усик в интервью своему YouTube-каналу.
Следующим соперником Александра Усика может стать чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа, если британец не договорится о бое с Тайсоном Фьюри.
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